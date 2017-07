Todo lo que tienes que saber sobre la declaración de Rajoy como testigo en el caso Gürtel

26 de julio de 2017. Un día que pasará a la historia política de nuestro país: el presidente del Gobierno declarando por un caso de corrupción. Esto nunca lo habíamos vivido. Y aquí te despejamos todas las dudas para seguir esta jornada que nunca olvidará Mariano Rajoy.

¿Qué pasa este miércoles?

El presidente del Gobierno tiene que declarar en calidad de testigo a las 10 horas en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Es la sesión 101 del juicio, que arrancó el pasado 4 de octubre.

¿Qué juicio es?

Se trata del juicio sobre la primera época de Gürtel, entre 1999 y 2005, en el que se investiga la relación de la trama con administraciones vinculadas al Partido Popular para amañar contratos. Hay 37 acusados. Entre ellos están los principales cabecillas de organización (Francisco Correa, Álvaro Pérez 'el Bigotes' y Pablo Crespo) y políticos relacionados con el PP (los extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Sanchís, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega y el exdiputado Jesús Merino).

¿Por qué tiene que declarar Rajoy?

La Audiencia Nacional aceptó el pasado mes de abril que vaya como testigo tras haberlo tumbado tres veces antes. El tribunal, con el voto en contra de su presidente, Ángel Hurtado, accedió finalmente a la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), para que conteste sobre lo que sabía de las adjudicaciones a empresas de la trama al haber sido secretario general del partido y responsable de asuntos electorales entre 1990 y 2003. El presidente no está imputado por el caso.

¿Qué obligación tiene Rajoy?

El presidente del Gobierno está obligado a decir la verdad y a contestar a todas las preguntas que se le planteen.

¿Quién preguntará a Rajoy?

En primer lugar lo hará el abogado José Mariano Benítez de Lugo, de la asociación Adade, la acusación popular que pidió que testificara. Luego será el turno de la Fiscalía (las dos representantes son Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, pero lo puede hacer también el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha confirmado su presencia).

Luego tocará el turno de las otras acusaciones y de los abogados defensores. El presidente del tribunal puede preguntar cuando lo considere.

¿Hablará sobre la financiación en B del PP, los papeles de Bárcenas y el sms al extesorero?

Los papeles de Bárcenas forman parte de otra pieza diferente a este juicio. No obstante, la intención de la acusación popular de Adade es preguntar por la financiación irregular del PP. Según ha explicado en una entrevista con El HuffPost el abogado José Mariano Benítez de Lugo -el encargado de formular las preguntas por parte de esta asociación este miércoles al presidente-, se espera que Rajoy tenga que contestar a este asunto al haber admitido anteriormente cuestiones similares el tribunal planteadas a otros cargos del PP que han testificado.

¿Quién puede cortar las preguntas? ¿Quién preside la sala?

El tribunal está presidido por Ángel Hurtado, el único miembro que votó en contra de que Rajoy testificara. Él podrá rechazar preguntas al entender que sean impertinentes, sugestivas o capciosas.

¿Qué han dicho sus compañeros de partido antes que él?

Antes que Rajoy, ya han pasado como testigos por la Audiencia por este caso los exministros y altos cargos del PP Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja el pasado 20 de junio. Todos negaron haber recibido sobresueldos y haber mediado para beneficiar a empresas relacionadas con la trama. La mayoría de las preguntas fueron sobre la caja B del PP a iniciativa de la fiscal Concepción Sabadell.

Sus respuestas ese día dan pistas sobre lo que puede repetir Rajoy este miércoles. Rato señaló: "No son cantidades que yo haya recibido". Acebes recalcó que "nunca" las cobró, mientras que Mayor Oreja lo despachó con un "no lo sé, no me consta, lo desconozco".

Hay que fijarse en las palabras que pronunció Arenas aquel día, que sigue siendo -junto a Rajoy- el único que está en un puesto de responsabilidad en Génova y que es uno de los estrechos colaboradores del presidente. Ante la Audiencia, contestó: "Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución (...). Jamás, ni de las personas que ha citado, ni de ninguna empresa, y le voy a decir además que nadie me lo ha propuesto, lo que me produce una cierta satisfacción".

¿Por qué es histórica esta declaración?

Rajoy es el primer presidente español en ejercicio que tiene que declarar como testigo ante un tribunal. Adolfo Suárez y Felipe González también tuvieron que acudir al Tribunal Supremo como testigos pero ya no estaban en La Moncloa. El primero lo hizo por el caso Banesto, mientras que el segundo acudió como testigo en el juicio por los GAL.

¿Dónde se celebra el juicio?

La Audiencia está celebrando el juicio en su sede en San Fernando de Henares (Madrid), donde dispone de dos salas para la celebración de macrojuicios. Las instalaciones fueron inauguradas en 2009 y disponen de 7.000 metros cuadrados -con excepcionales medidas de seguridad-.

¿Dónde se sentará Rajoy?

El sitio exacto es una de las grandes incógnitas. El presidente del Gobierno intentó en un primer momento declarar por videoconferencia, pero el tribunal lo denegó y le obligó a ir físicamente. Lo que sí decía el auto de la Audiencia es que podrá testificar en "estrados", para preservar su imagen institucional. De esta manera, podría hacerlo sobre la tarima en la que están jueces, fiscales y abogados, diferente a la zona donde están acusados y testigos normalmente.

Una de las cosas que más preocupa al Gobierno y al PP es la imagen de Rajoy con el resto de acusados que acudan. Por el momento, según Europa Press, se sabe que no irán ni Correo ni Crespo ni 'el Bigotes', pero sí ha confirmado su asistencia Bárcenas. Al colocarse en un estrado se evita la foto con otros acusados detrás.

Esta sesión será seguida en la Audiencia por 312 periodistas de 83 medios (21 extranjeros). Además, los organizadores de 'Rodea el Congreso' han convocado una concentración frente a la Audiencia a partir de las 9 horas.