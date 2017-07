Es el Día de los Abuelos y en Twitter recuperan este divertido e inolvidable hilo-homenaje

Los usuarios de Twitter tienen memoria. En la red social del pajarito se recuerda cualquier metedura de pata o comentario inapropiado de políticos y famosos, pero también hay lugar para el recuerdo de las cosas bonitas.

Por ejemplo, un homenaje a los abuelos y las abuelas cuando se celebra su Día. El humorista Álvaro Velasco lo publicó en agosto de 2016 como un relato cotidiano y gracioso de un fin de semana junto a su abuela. Pero la historia es un magnífico homenaje a todas esas "cosas de abuela" que, en el fondo, nos encantan y nos hacen felices.

Algunos usuarios lo han recordado este 26 de julio, incluida Ana Pastor. Merece la pena recuperarlo y volver a leerlo. Seguro que se te dibuja un sonrisa de niño en la cara.

En diez minutos en mi pueblo mi abuela ya me ha dicho que me eche novia, adelgace, me ha llamado como mi hermano y me ha dado 20 euros. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 5 de agosto de 2016

Mi madre me ha leído en Twitter y me ha hecho devolverselos. Y NO ES COÑA. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 5 de agosto de 2016

Dice que adelgace pero me ha obligado a comer arroz a la zamorana, entrecot, DOS postres, café y hierbas. Y dice que si tengo hambre... — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 5 de agosto de 2016

Me pregunta si quiero cenar y respondo que no. Me despisto y... Hace una tarta de queso. "Algo ligerito, cariño". pic.twitter.com/WCQCy2bNuS — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 5 de agosto de 2016

Todo esto sin indicar la palabra que más ha repetido, además de llamarme feriante: AFEITATE. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 5 de agosto de 2016