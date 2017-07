Trump prohíbe a las personas transgénero servir en el ejército de Estados Unidos

Donald Trump ha anunciado este miércoles que el ejército de Estados Unidos ya no aceptarán ni permitirán el servicio de personas transgénero, a raíz del "tremendo costo médico y los trastornos" que representan.

"Tras consultarlo con mis generales y expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no permitirá a individuos transgénero servir en ningún aspecto de nuestro ejército", ha dicho el presidente, quien ha añadido: "Nuestras fuerzas deben estar concentrados en una victoria decisiva y aplastante".

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

Se estima que entre 2.500 y 7.000 personas transgénero sirven en las diversas ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Según recuerdan los medios estadounidenses, el anterior secretario de Defensa, Ash Carter, emitió en 2016 una directiva antes de que Barack Obama dejara la Casa Blanca permitiendo la presencia de transgénero en las Fuerzas Armadas y que se realizaran cirugía de reasignación de sexo.

