El tuit de Trump en 2016 sobre la comunidad LGTBI que demuestra (otra vez) que el presidente no tiene credibilidad

Una vez más, Trump no decepciona (IRONÍA ON). La última polémica que implica al presidente de Estados Unidos ha sido su decisión de prohibir a las personas transgénero servir en el ejército del país.

"Tras consultarlo con mis generales y expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no permitirá a individuos transgénero servir en ningún aspecto de nuestro ejército", ha dicho el presidente, quien ha añadido: "Nuestras fuerzas deben estar concentrados en una victoria decisiva y aplastante", fueron las declaraciones del presidente en su cuenta de Twitter.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

Posiblemente a muchas personas no les ha sorprendido, debido a su ideología nacionalista, racista, machista y, ahora, tránsfoba. El problema es que, hace un año y poco más de un mes, el entonces candidato a la Casa Blanca mostraba su apoyo a la comunidad LGTB en su cuenta de Twitter y prometía luchar por ellos mientras "Hillary trae más personas que amenazan vuestros derechos y libertades".

Thank you to the LGBT community! I will fight for you while Hillary brings in more people that will threaten your freedoms and beliefs. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junio de 2016

"¡Gracias a la comunidad LGTB! Lucharé por vosotros mientras Hillary trae a más gente que amenaza vuestras libertades y creencias"

Parece que estas declaraciones se han vuelto en su contra. ¿Quién amenaza libertades ahora?