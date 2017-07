"La diversidad es nuestra fuerza". El ejército de Canadá ha dado una lección de tolerancia que contrasta con la decisión que Trump anunció en Twitter este miércoles: las personas transgénero no podrán servir en el ejército de Estados Unidos.

Sólo unas horas después del anuncio del presidente norteamericano, las fuerzas armadas canadienses publicaron en Twitter este mensaje: "Nosotros aceptamos a las personas sea cual sea su orientación sexual y su identidad de género. ¡Únete a nosotros!"

El tuit, que incluye el hashtag #DiversityIsOurStrength y una imagen de varios soldados participando en un desfile de orgullo LGTBI, se ha convertido en viral y tiene casi 30.000 retuits.

Además, ha generado una enorme cantidad de comentarios elogiosos:

Yea, Canadian soilders stand up for whats right in the world. — murf (@senatorsfanNS) 26 de julio de 2017

¡Sí, los soldados canadienses defienden aquello que está bien en el mundo!

Oh my God.... Canada looks so awesome to me compared to the US? Beautiful Country, beautiful people, beautiful social laws and a great PM. — hermiecane (@hermiecanemiami) 26 de julio de 2017

¡Oh, Dios! Canada me parece maravillosa en comparación con EEUU. Precioso país, buena gente, buenas leyes sociales y un gran Primer Ministro!

Excellent policy, and timely tweet. Canada is diverse, proud and strong. — Steven Bright (@brightsteven22) 26 de julio de 2017

Excelente política y pertinente tuit. Canadá es diversa, orgullosa y fuerte.

for first time in my life, I am wishing I was Canadian! pic.twitter.com/NAcEChbLN6 — Trish McKelvey (@TrishMcKelvey) 26 de julio de 2017

Por primera vez en mi vida, ¡deseo ser canadiense!

Thanks for being such an awesome neighbor, Canada 🇨🇦! 👏👏👏☮️💜 — Heidi (@ProfHeidi) 26 de julio de 2017

¡Gracias por ser un vecino fantástico, Canadá!