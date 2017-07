The Holderness Family

Tener hijos hace que un día de playa cambie mucho, ¡muchísimo! Una relajante jornada bajo el sol escuchando el sonido del mar de fondo se convierte en puro estrés cuando eres padre. Ya no vale lo de ir con la toalla, la crema y ya. Ahora hay que portar un equipaje digno de un viaje a Siberia. Además toca decir adiós a tu grupo favorito para que los Cantajuegos, las princesas Disney o Justin Bieber pongan la banda sonora al día. Y el mar... el mar ya no es un sitio romántico en el que adentrarse, ahora es un peligro.

Estos cambios se reflejan en el vídeo de la mediática Holderness Family que arrasa entre los padres de Facebook. The Beach pre-kids VS post-kids (la playa prehijos versus la playa posthijos) está grabado en inglés, pero no hace falta conocer el idioma para sentirse identificado con esta pareja.

La familia Holderness lleva tres años publicando vídeos en Facebook. En este tiempo ha compartido casi 400 grabaciones, pero ésta es sin duda la de mayor éxito. La playa con o sin niños ha conseguido en poco más de un mes 18 millones de reproducciones y cerca de 200.000 personas ha compartido la publicación.