La reportera de Fox4 Shannon Murray demostró entereza y calma mientras una araña le recorría el hombro izquierdo en plena conexión en directo desde el aeropuerto de Dallas/Fort Worth.

Todo ocurrió este miércoles cuando Murray informaba sobre las protestas que se estaban desarrollando en este aeropuerto.

En un momento dado, sobre su hombro izquierdo se puede observar la presencia de una araña que le baja por el brazo y desaparece de la imagen.

Poco después, cuando Murray vio las imágenes, comentó lo ocurrido en Twitter: "ESTO HA PASADO. Noté algo encima de mí".

THIS. JUST. HAPPENED. I knew I felt something on me!! 😖 pic.twitter.com/1Xn7YIfp1p