Eva González enciende la polémica al subir a Instagram una foto con velo

La última publicación de Eva González en Instagram ha dividido a sus seguidores. Es habitual que cada una de sus fotos se vea acompañada por cientos de comentarios alabando su belleza, pero esta vez ha sido distinto.

La presentadora ha posado con velo, en una imagen que ha publicado sin ningún texto y ninguna indicación de dónde ha sido tomada:

Muchos de los seguidores de su perfil han criticado la elección del velo:

Algunos usuarios, de hecho, se han enzarzado en discusiones sobre el significado y la pertinencia del velo:

@sandraberlo pero es que no digo nada de la gente musulmana que lo hace por respeto a su dios. Lo que no me parece bonito es ponérselo porque sí. Y si no me parece bonito pues lo digo, si a esta chica Le parece bonito allá ella. Solo digo que esto no pasa en otros países tan normalmente como aquí. Se nota lo influenciados que estáis por los musulmanes. No veo nada malo en decirlo. Que a ti te parezca mal el decir que estáis muy mezclados ya con esta cultura es cosa tuya. No lo dije a mal. Es solo que en el resto del mundo ven a los españoles muy seguidores de estas costumbres al estar tan cerca de África no sé jajaja pero no os lo digo a mal.

