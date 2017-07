Frank Cuesta carga contra 'Zapeando': "La habéis cagado bestialmente"

El pasado 17 de julio, el programa de LaSexta Zapeando propuso un reto a sus espectadores: enviar fotos en las que aparecieran junto a animales exóticos como serpientes, iguanas o elefantes.

Esa petición del espacio que presenta Frank Blanco no gustó en absoluto al televisivo Frank Cuesta, que ha publicado un vídeo en YouTube en el que carga contra el programa de LaSexta.

"Estabais pidiendo una foto con un animal esclavo. Estabais pidiendo una foto que para vosotros son unos segunditos, pero para un animal es toda una vida de esclavitud y dolor", explica en el vídeo después de advertir de que no lanza este mensaje "de mala leche", sino por si los responsables del programa quieren "rectificar".

"Esas fotos que os mandan o habéis pedido no molan. Si no hay demanda no hay negocio y llevo 17 años luchando contra el tráfico animal", se lamenta Cuesta en el vídeo, en el que continúa diciendo que esos animales son "arrancados de sus madres y son machacados desde pequeños para que cojan miedo al hombre para poder hacerse una foto".

"Todos hemos cometido errores, pero de todo se aprende y yo creo que la habéis cagado bestialmente", zanja.