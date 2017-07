Aida Domenech, de 28 años, es el nombre de la conocida youtuber Dulceida. Su canal en esta plataforma tiene 1,3 millones de suscriptores y en Instagram arrasa aún más: en esta red social atesora 1,9 millones de fans que siguen sus pasos (y viajes) —en ocasiones, patrocinados por marcas comerciales—.

Con motivo del comienzo de sus vacaciones, Dulceida colgó este miércoles un mensaje de texto a través de Instagram Stories para comunicar que comenzaba unos días de descanso en Menorca. En él pedía a sus seguidores que, si se la encontraban por la playa, podían saludarla. Y nada más: "No me haré fotis (en otro momento claro que sí, ya lo sabéis, nunca digo que no). Pero en la playa quiero descansar e iré con unas pintas importantes".

Esta petición ha causado división de opiniones... muchas de ellas, críticas.

Dulceida no quiere hacerse fotos porque está de vacaciones. Y digo yo, ¿es que alguna vez no lo está? Si cada semana hace un viaje distinto — Nagore (@Nagore_93) 26 de julio de 2017

Ojalá yo ser como Dulceida y tener que desconectar de esto. La vida es muy dura. pic.twitter.com/R3tzooICxT — Nizsm (@Nizsm_) 26 de julio de 2017

Cuidao' que Dulceida trabaja más que un obrero que hace 10h al sol. No la molestéis en su día de descanso. pic.twitter.com/NKDpDxmD92 — 🌸 (@Kandaaa25) 26 de julio de 2017

Y digo yo, si la Dulceida esa quiere descansar , ¿por qué no se calla y cuando vuelva de vacaciones dice dónde ha estado?, No sé... — Laura~san (@LauraPatricioMe) 26 de julio de 2017

Mucha difusión ha tenido también la publicación de La vecina rubia, un exitoso personaje virtual, en el que corrige todas las faltas de ortografía del mensaje de Dulceida:

Dulceida, la ESO sí sirve.



Por favor, fans de Dulceida: no queráis ser SÓLO influencer.#estudiarcuandosetienelaoportunidadesdeguapas pic.twitter.com/Atpqd4a8X3 — la vecina rubia (@lavecinarubia) 26 de julio de 2017

Me contó una profe que al corregir a una alumna,ella dijo:«No está mal escrito porque es una frase de Dulceida».

Eso es lo que no puede ser. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 26 de julio de 2017

A modo de contestación a la polémica, Dulceida ha colgado el siguiente mensaje en Twitter: