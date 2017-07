Esta foto publicada por un exempleado del McDonald's te quitará las ganas de volver a comer McFlurry

Todo el mundo sabe que la comida basura no es buena, pero uno se espera al menos un mínimo de higiene en los establecimientos donde la venden. Sin embargo, una foto subida por un usuario de Twitter que afirma ser un extrabajador de McDonald's, demuestra que no siempre se cuida este factor.

El tuitero @phuckyounick ha compartido con sus seguidores lo que se ha encontrado cuando ha ido a limpiar la máquina que hace los helados McFlurry y la foto resulta bastante desagradable...

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce