Un troll irrumpe tras un tuit de Kim Kardashian en favor de los transgénero y se lleva un 'zasca' monumental

La empresaria y estrella televisiva estadounidense Kim Kardashian ha publicado un tuit en defensa de las personas transgénero y en contra de la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de prohibir que sirvan en el Ejército.

"Nuestros militares deben estar concentrados en una victoria decisiva y aplastante", justificó el presidente en su cuenta en Twitter.

Ha escrito Kardashian:

"Prohibir que las personas tránsgenero sirvan a nuestro país es simplemente un error. Debemos estarle muy agradecidos a cualquier persona que quiera servir"

Banning transgender people from serving our country is simply wrong. We should be so grateful to anybody who wants to serve! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 de julio de 2017

Las palabras de Kardashian, que tienen más de 35.500 retuits y 150.000 me gusta, han generado miles de comentarios. Entre ellos, se encuentra el de James Dickerson (@Jimmyjed), quien asegura que es el padre de un militar y quien suscribe punto por punto los argumentos de Trump:

"Mi hijo es sargento en el Ejército. Las personas transgénero son una distracción y algo terrible para la moral en su opinión profesional".

My son is a Staff Sergeant in the Army. The transgender crowd is a distraction and terrible for moral in his professional opinion. — James Dickerson (@Jimmyjed) 26 de julio de 2017

Las palabras de Dickerson han provocado la indignación de muchos:

"Siento mucho que estas personas estén distrayendo a su hijo. Es realmente una lástima que esté siendo distraído por personas".

I'm so sorry that people existing are distracting your son :((( it really sucks that he is being distracted by people :((((((((((((((((((((( — Zoe Vergis (@vergis_zoe) 26 de julio de 2017

"Son los monstruos que son transgénero los que distraen al cambiar el género que les ha dado dios".

It's the freaks that are transgender that do the distracting by changing their God given gender. — James Dickerson (@Jimmyjed) 26 de julio de 2017

Sin embargo, ha sido Steven Swaap (@MrSwaap) quien ha soltado un aplaudido 'zasca' a Dickerson que ha generado multitud de aplausos:

"Ellos no me distraen, las mujeres bonitas lo hacen. ¡Ey, espera! ¡Puede ser que su hijo tenga algo para las personas transgénero, que lo explicaría!"

They don't distract me, pretty ladies do though 😏 Hey wait! Maybe your son has a thing for trans people, that would explain it! — Steven Swaap👨‍👧‍👦 (@MrSwaap) 26 de julio de 2017

"El 'zasca' se escucha en todo el mundo"

The clapback heard around the world. pic.twitter.com/qyYoSp3hNb — Darius (@Darius89x) 26 de julio de 2017

Se estima que entre 2.500 y 7.000 personas transgénero sirven en las diversas ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos.