Eduardo Madina renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política

El diputado del PSOE Eduardo Madina ha decidido renunciar a su escaño en el Congreso para iniciar una "nueva etapa profesional" que, según avanza "nada tendrá que ver con la actividad política e institucional".

En un comunicado, Madina explica que ha trasladado a la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, su decisión de iniciar una nueva etapa profesional y que a partir de septiembre ya no desempeñara su actividad como diputado socialista en el Congreso.

"Deseo la mayor de las suertes tanto a Pedro Sánchez como al PSOE, un partido fundamental en el desarrollo de nuestro país que siempre me tendrá a su disposición", remarca Madina, que añade que los valores y principios del PSOE seguirán siendo los suyos y continuarán guiando su vida.

Madina fue uno de los grandes apoyos de Susana Díaz en las pasadas primarias frente a Pedro Sánchez y, además, fue el encargado de coordinar la ponencia política encargada por la Gestora de cara al último congreso. El diputado vasco lleva años enfrentado al secretario general, con quien compitió en las primarias de 2014.

Madrid, 28 de Julio de 2017

He comunicado a Margarita Robles, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que he tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional que nada tendrá que ver con la actividad política e institucional. A partir del mes de septiembre ya no desempeñaré mi actividad como Diputado socialista en el Congreso.

Representar a una parte de nuestra sociedad a través de las razones de la socialdemocracia, ha sido el mayor honor que me ha concedido el PSOE y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que confiaron en él. De la misma manera, trabajar al lado de mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista, a lo largo de todo este tiempo, me ha dejado suficientes muestras de calidad humana, talento y capacidad como para saber que he tenido el enorme privilegio de formar parte de un grupo absolutamente excepcional. A todos ellos, muchísimas gracias por tanto.

Deseo la mayor de las suertes tanto a Pedro Sánchez como al PSOE, un partido fundamental en el desarrollo de nuestro país que siempre me tendrá a su disposición. Sus valores y sus principios seguirán siendo los míos y, como siempre han hecho, continuarán guiando mi vida.

Eduardo Madina