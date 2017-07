El director de 'Marca' pide a Paula Vázquez que deje de "hacer el ridículo" tras criticar su portada sobre Mireia

El director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, ha respondido a la presentadora Paula Vázquez, quien previamente había criticado con dureza —en Twitter— la portada que el diario deportivo ha dedicado a Mireia Belmonte tras proclamarse campeona del mundo de 200 metros mariposa en Budapest,

Vázquez, quien ha felicitado a la nadadora, ha criticado que Marca no le haya dedicado un titular a Belmonte describiendo su gesta, sino que haya enfocado la información en su portada con un "Nos has dejado sin palabras".

Enhorabuena @miss_belmont ,parece que al MARCA les has dejado sin palabras. Curioso que con los machotes les salen mogollones.Les ayudamos? pic.twitter.com/4VXv96ciej — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 27 de julio de 2017

Según Vázquez...

Hablo de portada" exclusiva" en la que solamente sale ella. Su gesta es increíble, La portada , se lo merece . Pero un buen titular también — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 28 de julio de 2017

... dicho lo cual, la presentadora ha vuelto a la carga incidiendo en esa idea:

Es la amnesia selectiva lo que es indignante ( nos has dejado sin palabras ?) #AmosnoMeJodas — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 27 de julio de 2017

Para el director de Marca, quien ha utilizado también Twitter para responder a Vázquez, "la falta de comprensión lectora" de la presentadora "es preocupante".

La falta de comprensión lectora de @PaulaVazquezTV es preocupante. — J. I. Gallardo (@JIGallardo) 28 de julio de 2017

"Deja de hacer el ridículo", le ha pedido Gallardo a la presentadora.

Vázquez ya había utilizado las redes sociales, concretamente Instagram, para reivindicar "una puta portada" para las mujeres deportistas.

No es la primera reivindicación de este tipo por parte de Vázquez, quien hace un par de meses ya acusó de misoginia —en una entrevista en Bluper— a Antena 3. Para la presentadora, era mucha coincidencia que "un hombre tenga tres programas" y ella "esté en casa": "¿Eso es casualidad?", se preguntaba, antes de afirmar que no está "descubriendo oro" y que "la única mujer ahí —Antena 3— es Susanna Griso y no hace entretenimiento.

