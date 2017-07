El veraneo de los políticos: baños en la playa, lecturas y pregones de fiestas

🎶 Despasito, quiero desnudarte a besos despasito, firmar las paredes de tu laberinto 🎶 Y sin con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro 🎶 Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor 🎶 Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé. Mira qué cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita 🎶 Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de de gel 🎶

Así suena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuitos, playas, tintos de verano, terrazas, chanclas, frituras de pescado, palas, after sun. Y desde este viernes nuestros políticos también se entregan a los placeres vacacionales. Es hora de cerrar por unos días los plúmbeos despachos. Las moquetas oficiales dan mucho calor.

El Gobierno ha cerrado oficialmente la temporada este viernes con el último Consejo de Ministros. Moncloa ha dado la orden a todos, no obstante, de no irse muy lejos y estar muy atentos a lo que está pasando en Cataluña. Un ojo en el móvil, otro en las olas.

El presidente, Mariano Rajoy, ha puesto rumbo a su Galicia anhelada, su habitual refugio durante estas vacaciones. Su destino: la provincia de Pontevedra. Allí al presidente le gusta disfrutar de comidas con amigos y familia en Sanxenxo, chapuzones en el río Umia, paseos por la playa de La Lanzada y caminatas junto a su amigo José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien también pasará unos días en Sanxenxo.

Y de una esquina de España a la otra. El líder de la oposición, Pedro Sánchez, se va a tierras andaluzas Tiene previsto descansar unos días en el mediterráneo pueblo blanco de Mojácar (Almería). Allí aprovecha para hacer ejercicio, leer libros pendientes, estar en la playa junto a su familia y, por supuesto, comidas y sobremesas en los chiringuitos de la zona. Y, además, tiene en mente pasar unos días en Cádiz. Susana Díaz va a tener que ver muchas fotos de su enemigo en los periódicos andaluces estas semanas.

La lectura será una de las actividades que ocupe más tiempo en el verano de Pablo Iglesias, según fuentes de su entorno, que no revelan el lugar exacto al que irá el líder de Podemos. Serán unas "vacaciones tranquilas, paseando, descansando y disfrutando de la familia", comentan fuentes cercanas al morado, que tiene claro que va a leer El precio de la Transición, de Gregorio Morán, y a releer IBEX 35, de Rubén Juste.

Iglesias leerá libros de Morán y Juste

Muy pendiente de lo que sucede estos días estará Albert Rivera (Ciudadanos), que ya ha pasado unos días de descanso junto a su hija precisamente en Barcelona. La portavoz de su partido, Inés Arrimadas, se va a ir unos quince días a Jerez de la Frontera (Cádiz) para estar con su familia y sus amigos. Aprovechará para leer, ir a las playas gaditanas y desconectar. Y tiene un plan que le hace mucha ilusión: viajará a Salmoral (Salamanca), el pueblo natal de sus padres, para dar el pregón de las fiestas de San Roque. Luego, volverá a Cataluña a mediados de agosto "por lo que pueda pasar", comentan fuentes cercanas.

EN MARBELLA COINCIDEN GUINDOS Y COSPEDAL, EN ALMERÍA ESTÁN LOS 'HERNANDOS'

Mucho sur también entre los miembros del Gobierno. Y Málaga es uno de los puntos calientes. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, vuelve como todos los veranos a Marbella, donde pasa largas horas en la playa junto a su marido y su hijo. Allí también se encontrará con otro compañero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, habitual veraneante de la localidad de la Costa del Sol y gran aficionado al tenis durante esta época. También se espera por la exclusiva zona de Guadalmina a José María Aznar y Ana Botella, con parte del clan familiar.

Y a todos los curiosos que pasen por allí: te puedes encontrar a muchos de los populares (bronceados) en Trocadero. No es solo un lugar de encuentro para los políticos nacionales. Acaba de pasar por allí Tiffany Trump, la hija pequeña de Donald Trump, que probó la paella en una cena privada rodeada de medidas de seguridad.

Al sur vuelve para recargar pilas la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que le gusta pasear por las playas de Punta Umbría (Huelva). Su compañero del PP, Rafael Hernando, pasará unos días también en Almería, donde le gusta dejarse ver durante la Feria, tanto en las casetas del mediodía en el centro como en las de la noche en el Real. Podría cruzarse esos días con su frenemy Antonio Hernando, otro adicto a la costa almeriense y a la zona de Roquetas de Mar. Aires andaluces también para el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, con paradas en Jerez y las playas gaditanas.

¡Que no pare la fiesta! Los que vayan al festival Sonorama, en Aranda de Duero (Burgos), cantarán en los conciertos junto a la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, una popular con un oído muy indie. A bailar con los ritmos de Dorian, Nacho Vegas, Fangoria... y Camela. Luego, se tomará unos días de descanso en Pontevedra.

Otro de los chicos de moda del PP, Pablo Casado, tiene un plan muy distinto. El vicesecretario de Comunicación ha desvelado que piensa hacer parte del Camino de Santiago, junto a su esposa, para agradecer el buen estado de salud de su hijo pequeño. Por el norte también estará el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que irá con su familia a la zona de los Picos de Europa. Y por su Santander pasará también el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

EL PODER BALEAR: DE LA CASA REAL A ICETA

Verano y poder. Por supuesto, hay que hablar de Baleares. Allí tenemos a nuestra familia real -con visita de Rajoy al palacio de Marivent el 7 de agosto-. Como anfitriona estos días estará la presidenta autonómica, Francina Armengol (PSOE). Ella se queda este verano en Mallorca, pendiente de que todo vaya bien en una comunidad eminentemente turística. Desde su entorno confiesan que se tomará solo unos días para estar con su familia. Leerá... ¡y hará paddle surf!

Baleares está muy de moda entre los socialistas. Por allí se espera a un adicto a la zona, el líder del PSC, Miquel Iceta. Y también estará por esta isla uno de los nuevos hombres fuertes del 'sanchismo', el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil.

Y muchos de nuestros políticos vuelven estos días a los lugares que les recuerdan a su infancia. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se bañará en las playas de su comunidad y pasará unos días por su localidad natal, Morella (Castellón). Además, este año es el Anunci, que atrae a más de 40.000 visitantes que disfrutan con las 40 carrozas y las 60 toneladas de confeti.

También seguirá la tradición familiar el 'número dos' de Ciudadanos, José Manuel Villegas, un barcelonés que lleva veraneando desde los ocho años en Balerma, un pueblo de pescadores de Almería. Y a su pueblo natal se marchará el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Suele pasar unos días con su madre en Fregenal de la Sierra (Badajoz), además así está a pocas horas de su despacho en el Paseo de la Castellana.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha pasado unos días de asueto en la Ribera d'Ebre. Piensa, según cuentan desde su entorno, estar todo el tiempo posible con su familia en su casa en Sabadell y hará alguna escapada a una casa rural a la zona de la Catalunya Central.

Vaya, vaya aquí, no hay playa. Pero en Madrid también hay verano. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se escapará a su casa de la sierra en esta comunidad. Y veremos a muchos políticos locales en las fiestas y verbenas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no desvela a dónde irá, pero ya ha dicho que estará en la Virgen de la Paloma (15 de agosto). Por esas castizas fiestas se pasará también la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, que ha dicho que este año no se coge vacaciones. ¡Ella se lo pierde!