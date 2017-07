Ikea demuestra a La vecina rubia que salir de una tienda no es tan difícil

La vecina rubia está acostumbrada a recibir respuesta de las publicaciones que hace en redes sociales. Le ha contestado Sara Carbonero, la Policía, Cristina Cifuentes, su querido Jon Kortajarena... pero ninguna respuesta ha sido tan brillante como la de Ikea.

La mujer que se hace ilusiones y le quedan preciosas y que madruga los sábados porque es de guapas acudió el pasado domingo a uno de los establecimientos de la cadena sueca y se encontró con un grave problema: no podía salir de la tienda. En un alarde de ingenio, la vecina escribió un tuit en el que comparaba la dificultad de salir de Ikea con salir del Teletexto, y poco después recibió la respuesta, todavía más ingeniosa, de la cadena de muebles.

"No te creas. Aquí no puedes apagar la tienda, pero al menos tenemos instrucciones", escribió en Twitter el responsable de redes sociales. La publicación iba acompañada de una imagen que insertaba esas instrucciones en una reproducción de la página de inicio del Teletexto de TVE. La sección Noticias es Salir de Ikea, Deportes equivale a dormir en Ikea, Servicios lo sustituye por Comer en Ikea y Accesibilidad, por Amor en Ikea. El Teletexto Ikea incorpora además una sección Horóscopo Jon.

Hoy me declaro totalmente fan del CM de Ikea.

😻 pic.twitter.com/CT297bwo37 — la vecina rubia (@lavecinarubia) 27 de julio de 2017

La respuesta de Ikea ha conseguido seducir a la vecina rubia, que la compartió inmediatamente con sus seguidores en Facebook, Instagram y Twitter. "Me he reído muchísimo con todo, pero es que la última parte del atajo directo a Horóscopo Jon es lo más yo que he visto nunca", escribe. Porque, como ha dicho una y otra vez: "Mirar tu horóscopo y después el del chico que te gusta es de guapas".

