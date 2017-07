Jennifer Aniston vuelve a la pequeña pantalla 13 años después de 'Friends'

Ya han pasado 13 años desde que vimos por última vez a Aniston encarnando a Rachel Green en la mítica Friends. Ahora vuelve a la televisión junto a la que fue su hermana en la pequeña pantalla, Reese Witherspoon. Esta vez, ambas protagonizarán un drama sobre el día a día dentro de un programa matutino grabado en Nueva York.

La noticia la lanza en exclusiva The Hollywood Reporter. Según este medio especializado, se trata de uno de los pelotazos televisivos de la próxima temporada, tanto por su equipo ejecutivo como por las dos estrellas de Hollywood protagonistas de la serie. El proyecto, que aún no tiene título, se basa en la idea original de Michael Ellenberg (The Leftovers, Prometheus), y se espera que salga tanto en dicha plataforma de cable como en Netflix.

Dentro de este plantel de estrellas, también están el guionista de House of Cards, Jay Carson, que además participará como productor ejecutivo junto al nominado al Oscar Steve Kloves (Wonder Boys, Harry Potter) y las propias Aniston y Witherspoon.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en un episodio en 'Friends'.

A diferencia de la desaparición televisiva de Aniston, su hermana pequeña en Friends ha participado recientemente en la producción de HBO Big Little Lies, por la que está nominada al Emmy a mejor actriz. Un galardón que Aniston ya consiguió durante tres años consecutivos por su papel como Rachel Green.

Aniston ha protagonizado en los últimos años varias comedias como Somos los Miller o Cómo acabar sin tu jefe 2. Por su parte, Witherspoon también ha estado activa en la gran pantalla, tanto en el plano interpretativo por el cual recibió el Oscar por En la cuerda floja (2005), como en la vertiente ejecutiva.