La anestesia transforma a Simone Biles en este vídeo viral

La anestesia puede convertir a cualquiera en un personaje cómico. Durante sus primeros minutos de efecto, una sensación de paz rodea al paciente, convirtiéndolo en un híbrido entre un niño y un adulto, pero ebrio. Esto puede ocurrirle a todo el mundo, incluso a una campeona olímpica como Simone Biles, la protagonista de un vídeo viral en el que se puede ver a la gimnasta bajo los efectos de los sedantes.

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C

Uhm aquí está, honestamente no tengo palabras! Disfrutadlo !!!!! Espero que os haga reír !!!!

El vídeo muestra a Biles tumbada sobre la camilla de un dentista, con los ojos entornados y la voz languideciente. Como si se tratara de la conductora de un coche (eso sí, imaginario), la gimnasta comienza a hacer movimientos y gestos e incluso da a entender que está tocando el claxon de su vehículo para avisar a algún viandante. El resultado es desternillante, hasta el punto que la misma Biles ha bromeado en su cuenta de Twitter sobre el contenido del vídeo.

wisdom teeth - gone 🙇🏾‍♀️

atleast I get to be home & catch up on some shows 🤞🏾 ps I have a funny video for y'all from this!!! pic.twitter.com/DO70VHwHO0