La estrategia de este perro para comer patatas le ha convertido en el "criminal" más aplaudido en Twitter

Se moría por comerse una patata pero sabía que si metía el hocico en el plato, se llevaría una bronca. Es lo que parece que piensa un perro que se ha vuelto viral estos días en las redes sociales por un vídeo que grabaron sus dueños.

El animal se encontraba ante un plato de patatas mientras su dueña se paseaba por la cocina y el salón. Parece que sabe a la perfección que no debe probar esa comida, porque no deja de mirar de reojo a la mujer para ver si sigue ahí. Pero lo tiene todo pensado: en un momento dado, su dueña sale por la puerta y no lo duda. Se lanza a por las patatas. El vídeo ha sido compartido por varios usuarios de Twitter que califican al perro de "criminal".