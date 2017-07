Los vuelos que conectan Gran Bretaña con la isla de Ibiza son una realidad paralela. El último episodio raro, que relata El Diario de Ibiza, lo han protagonizado los pasajeros de un avión que volaba a la isla desde la ciudad británica de Glasgow.

La mayor parte de ellos no superaba la veintena y, a pesar de que era un vuelo a primera hora de la mañana, tenían ganas de fiesta. Por eso, cuando uno de los pasajeros puso en su móvil, a todo trapo, una de esas canciones que se bailan en las discotecas, todos los demás se le unieron, cantando y bailando.

La escena puede resultar graciosa, pero el capitán del avión no pensó lo mismo. El volumen de ruido de los pasajeros fiesteros era elevado y podía molestar a otros viajeros, así que se vio obligado a pedir orden por los altavoces: "or favor, permanezcan callados. Hay viajeros a bordo con niños pequeños. Por favor, no canten".