De First Dates, el programa de citas de Cuatro, han salido muchas parejas e incluso alguna boda, pero nunca antes se había visto un vestido de novia en el programa.

En la entrega emitida este jueves, Natalia —una dependienta madrileña de 21 años— se presentó en el restaurante con ataviada como tal: con vestido blanco y velo. "Usted ya trae el trabajo hecho, señorita", exclamó el presentador Carlos Sobera al recibirla.

Sin embargo, el vestido escondía truco. Natalia no se había vestido así porque estuviese ansiosa por encontrar marido. "He venido vestida de novia porque yo nunca me quiero casar y entonces, como me gusta la moda y demás, he decidido que era un buen día para vestirme de novia", argumentó. "Mi personalidad siempre ha sido lo contrario a todo el mundo", añadió después.

¿Y cómo reaccionó su cita de la noche al verla de esa guisa? Borja —carnicero y reponedor madrileño de 24 años— sonrió pero luego ante las cámaras confesó que se había quedado "como en shock" y "en blanco". Puedes ver el momento aquí.

Durante la cena, Natalia le contó su opinión sobre el matrimonio y le explicó que ni es cariñosa ni tiene intención de tener hijos.

Esa visión sobre el futuro, además de la diferencia de edad, inclinaron la balanza de Borja hacia el "no" a una segunda cita.

Natalia ha dejado a Borja y a todos de piedra con su decisión. Lo malo es que Borja ya no quiere una 2ª cita #FirstDates390 pic.twitter.com/A8QuPPQUUQ — First dates (@firstdates_tv) 27 de julio de 2017

Más allá del resultado de la cita, la vestimenta de Natalia dio para muchos comentarios en Twitter.

"Vengo de novia a un programa de citas pero no quiero casarme ni creo en el amor ni soy cariñosa". Natalia, me cargas #FirstDates390 pic.twitter.com/xcT9HJPZmb — MissFit (@_Miss_Fit) 27 de julio de 2017

#firstdates390 Natalia se equivocó de programa, iba para ¿quien quiere casarse con mi hijo? — FernanSquare (@Stendhal69) 27 de julio de 2017

Natalia no es rara, es diferente. Bendita diferencia, permitiéndose ser ella misma, en una sociedad aborregada y enferma. #FirstDates390 — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) 27 de julio de 2017