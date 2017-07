Paula Vázquez reivindica "una puta portada" para las mujeres deportistas y arrasa en Instagram

Pocas horas después de que Mireia Belmonte se proclamase campeona del mundo de 200 metros mariposa en Budapest, la televisiva Paula Vázquez ha compartido en Instagram una reivindicación sobre otra campeona española: la saltadora de altura Ruth Beitia, quien ha sido tres veces seguidas campeona de Europa de su categoría.

Se puede leer en el perfil de Instagram de Vázquez:

"La cántabra Ruth Beitia es la primera atleta española que consigue ser tres veces seguidas campeona de Europa de una prueba de atletismo como el salto de altura (1,98 metros). Hasta ahora ningún otro atleta, mujer u hombre, había conseguido algo parecido. Tricampeona de Europa y ni una puta portada. Ahí va la mía... ¡¡¡Campeona!!!"

Una publicación compartida de Paula Vázquez. Perfil Oficial (@paulavazqueztv) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 6:28 PDT

La publicación, que en pocas horas tenía centenares de 'me gusta', ha provocado un aplauso generalizado entre los seguidores de Paula Vázquez:

sirikokiBravo x las dos! Dos mujeres geniales!! 😘😘

joancharms85Esta mujer es una crack! Que pena que pase esto!

fabianbusanyaPues si no es por @paulavazqueztv ni me entero, gracias por informarnos. Que mala información que tenemos en España, solo el maldito futbol!!

manolitaaacruzEs una verguenza......pero el futbol.....a todas horas...

manolitaaacruzAyer en el telediario por el oro de Mireia unos segundos tambien.....es vergonzoso

No es la primera reivindicación de este tipo por parte de Vázquez, quien hace un par de meses ya acusó de misoginia —en una entrevista en Bluper— a Antena 3. Para la presentadora, era mucha coincidencia que "un hombre tenga tres programas" y ella "esté en casa": "¿Eso es casualidad?", se preguntaba, antes de afirmar que no está "descubriendo oro" y que "la única mujer ahí —Antena 3— es Susanna Griso y no hace entretenimiento.