Los comentarios al "Rascador Elegante de Testículos" de Amazon te alegrarán el día

Llega el verano y todos sabemos lo que nos apetece hacer cuando estamos de vacaciones.

Efectivamente. Pero si tu vagancia es tan grande que no te apetece ni mover las manos para... eso, aquí tienes la solución.

Se trata del producto estrella del verano, la sensación de la que todo el mundo habla en las redes sociales. Se encuentra en Amazon y sólo cuesta 16,89 euros (más 10,99 de gastos de envío).

Es el Rascador Elegante de Testículos, un artilugio de 23 centímetros de longitud y apenas 272 gramos de peso que lidera la lista de los productos clasificados en la categoría "rascadores de hielo" de Amazon.

Para más comodidad del cliente, el producto viene además acompañado de un estuche "para el ejecutivo ocupado".

Toda una ganga para el varón ocioso.

El Rascador Elegante de Testículos ha protagonizado las bromas en Twitter en los últimos días, con tuits como este:

Pero la guasa no ha circunscrito sólo a las redes sociales, ya que algunos usuarios de Amazon han aprovechado la aparición de este invento para ¿trollear? a la tienda online y publicar comentarios irónicos sobre el producto.

Está el que ha cambiado su vida entera por el rascador.

Una maravilla. Desde que lo tengo, no salgo de casa sin mi rascador de güevos, de hecho no salgo de casa. He dejado de ir al trabajo para pasarme el día con mi rascador. Ya ni mi mujer me molesta, porque se ha ido y de paso se ha llevado a los niños. Esto es la gloria.