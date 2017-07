¿Sabes quién hizo esto en la Comic-Con sin que nadie la reconociese?

La actriz Lupita Nyong'o ha sido una de las protagonistas de la última Comic-Con de San Diego. Esto se debe a un vídeo que ha compartido en sus redes sociales preguntando a sus seguidores si fueron capaces de reconocerla durante la convención.

Y es que no debió ser fácil, ya que la actriz se disfrazó de Power Ranger rosa y se paseó por toda la convención dando saltos de un lado para otro. Se hizo fotos con varios asistentes que, posiblemente, ni la reconocieron y pudo disfrutar de un rato sin la presión de ser famosa.

Did you see me at Comic Con?! #SDCC2017 pic.twitter.com/9Vnx4ss96d