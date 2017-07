Es, según The Guardian, una de las cinco festividades más raras del mundo. Y no les falta razón. La romería de Santa Marta de Ribarteme, en la localidad pontevedresa de As Neves, atrae la atención de curiosos de todo el mundo por su peculiaridad.

Porque no es una procesión al uso, ya que diez personas se ofrecen para procesionar dentro de un ataúd, que los vecinos de la localidad llevan sobre sus hombros mientras suenan las campanas y se escucha el siguiente cántico: "Virgen de Santa Marta, estrella del norte, te traemos a los que vieron la muerte".