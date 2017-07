El FC Barcelona se llevó el Clásico de la International Champions Cup tras batir este sábado por 2-3 al Real Madrid en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido un tanto descafeinado por su tinte amistoso y su fecha y donde los azulgranas fueron superiores ante un conjunto madridista que no mejoró respecto a sus anteriores encuentros y que concedió demasiado.

Como estaba previsto, el segundo Clásico lejos de España fue un típico partido de pretemporada, con falta de rodaje, excesiva relajación en ocasiones, sobre todo en las tareas defensivas, y con el físico aún por perfilar. El campeón de Europa y de España continuó sin ofrecer una buena imagen futbolística, con graves fallos defensivos tras haber recibido el correctivo ante el City y con una preocupante falta de aportación de Benzema y Bale. El Barça, por su parte, estuvo a mejor nivel, con buenos destellos de Messi y Neymar, de nuevo titular alargando el suspense sobre su futuro, más agresividad en la presión e intentando tener la posesión.

Messi is Messi, friendly or not. pic.twitter.com/68PogCXSHh