Susana Díaz, a Pedro Sánchez: "No me hagas elegir entre la lealtad al PSOE y a Andalucía"

Susana Díaz ha reclamado "igualdad" entre territorios ante la presencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha acudido a cerrar el 13 Congreso del PSOE andaluz.

"Yo soy andaluza y española, y no obligo a nadie a sentirse como yo", ha dicho Díaz, quien asegura que "los sentimientos no te pueden imponer la ciudadanía" y que si "somos españoles" no es por "compartir la misma cultura" o la "misma lengua", sino "porque compartimos ciudadanía".

"La ciudadanía nos hace hombres y mujeres libres", ha agregado Díaz, quien cree que "cuando alguien pretende que las singularidades y la diversidad se impongan a otros, eso daña la convivencia".

Díaz, que ha prometido que "Andalucía no va a dividir" sino que "va a ayudar, a sumar". Y ha añadido: "Vas a tener la lealtad de todos los socialistas andaluces y la mía la primera. Y sé que esa lealtad también la tendrás con Andalucía. Lo único que te pido, Pedro, es que nunca me hagas elegir entre las dos lealtades, porque soy la presidenta de todos los andaluces".

Sánchez, en su turno de palabra, ha respondido a Díaz, a la que ha felicitado por revalidar su cargo, y ha asegurado que tiene su apoyo y el del partido para ganar las elecciones autonómicas. Pero ha añadido: "Susana, tú y yo hablamos el mismo idioma. El de la igualdad".

JUNTOS EN PRIMERA LÍNEA

Poco antes de las 13:00 horas, ambos dirigentes socialistas han accedido ante una gran expectación a la sala del Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla donde se está desarrollando el cónclave andaluz, y donde un nutrido grupo de seguidores de Pedro Sánchez, no acreditados en el congreso, lo han aclamado al grito de "Pedro, Pedro", mientras que otros gritaban "presidenta, presidenta" a Díaz. También iban acompañados del secretario general de Juventudes Socialistas, Omar Anguita.

Una vez en el plenario, Sánchez y Díaz han ido saludado por separado a varios de los asistentes, hasta sentarse juntos en primera fila rodeados del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla; el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; el portavoz parlamentario del PSOE-A y exportavoz gestora del PSOE, Mario Jiménez, y la responsable de Igualdad de la Ejecutiva Federal, Carmen Calvo.

Al inicio de la sesión de clausura, el presidente de la Mesa y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha dado la bienvenida a los invitados al 13 Congreso del PSOE-A, empezando por Pedro Sánchez, lo que ha provocado la primera ovación de los asistentes.

Tras anunciar a Susana Díaz como secretaria general del PSOE andaluz, la presidenta regional ha tomado la palabra. Primero, ha agradecido la presencia de Sánchez en el Congreso de los socialistas andaluces. Después, ha vuelto a apelar a la igualdad territorial y al respeto al "pasado" del partido.