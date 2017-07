Vicente del Bosque: "Pongo la mano en el fuego por Villar"

El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque afirmó que "pone la mano en el fuego" por Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, ya que cree "en la bondad de la gente hasta que se demuestre lo contrario".

"Pongo la mano en el fuego por Villar. Espero que no pase nada y todo se solucione de la mejor manera posible por el bien del fútbol y por las personas que están supuestamente implicadas, pero que algunos ya se han encargado de linchar", indicó este sábado por la noche en una entrevista con El Partidazo de la Cope.

Del Bosque defendió, "hasta que se demuestre lo contrario", el buen hacer de un Villar que se encuentra en prisión y suspendido de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por desvío de fondos del organismo a empresas vinculadas por la operación Soule.

"Estoy preocupado por la situación de la Federación y con dolor. No me gusta que esté en esta situación nadie y creo mientras no se demuestre lo contrario en la bondad de la gente", indicó.