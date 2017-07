Casi la mitad de los trabajadores españoles se siente culpable por irse de vacaciones, según un estudio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció hace unos días que no se iba de vacaciones este verano porque prefería quedarse trabajando. "Las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando, porque no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto", dijo para explicarlo.

Muchos criticaron esta decisión porque presenta el derecho del trabajador al descanso como algo voluntario. "El mensaje que pretende dar la presidente de la Comunidad de Madrid, es que ella es una buena trabajadora y como le gusta su trabajo, renuncia a sus vacaciones", escribió Cristiano Brown, portavoz nacional-presidente de UPYD.

Pero quizá lo que le sucede a Cifuentes es lo mismo que le pasa a la mitad de los españoles cuando algún compañero o jefes le hace un comentario al respecto, según un estudio realizado por Enterprise Rent-A-Car en Europa.

Cerca de la mitad de los encuestados (48%) afirma haberse sentido culpable por este tipo de comentarios al cogerse días libres y el 11% asegura que esto le pasa muy a menudo.

Ante estos comentarios, las reacciones de los españoles son muy diversas. El 43% afirma que no les importa porque creen que se hacen de broma y el 34% reconoce además que no les preocupa porque están en todo su derecho de coger vacaciones. Mientras que a muchos españoles no les importan estos comentarios, destaca el 22% que asegura que les hacen sentirse realmente culpables o los consideran totalmente inadecuados.

DESCONECTAR EN VACACIONES

Cuando se marchan de vacaciones, muchos trabajadores españoles también luchan para desconectar completamente del trabajo. Una quinta parte de los españoles (21%) reconoce revisar el correo o realizar alguna tarea de trabajo durante sus vacaciones. De éstos, el 36% asegura que lo hace a disgusto, frente al mismo porcentaje (36%) que afirma que lo prefiere porque así se mantiene al tanto de todo y puede relajarse durante su periodo de descanso.

Consultados sobre la razón de mantenerse conectados durante las vacaciones, el 31% reconoce que lo hace porque es lo que se espera de ellos en la empresa, a pesar de no ser una indicación expresa, mientras que el 15% asegura estar obligado por su jefe. En el lado opuesto se encuentra el 26% de los encuestados, que afirma que sus superiores no le obligan ni expresa ni tácitamente.

Asimismo, cada vez es más común no disfrutar o utilizar de todos los días de las vacaciones por parte de los trabajadores, siendo una media de 2,9 días el periodo que se suele dejar sin coger.

La razón más común que se alega es no tener tiempo para ello (36%), seguida de tener mucho trabajo (34%). Estos trabajadores que cada año dejan parte de sus vacaciones sin disfrutar suelen invertir una media del 62% de las mismas en irse de viaje y el 38% restante en hacer recados o estar en casa.