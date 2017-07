Colau quiere acabar con las multas por jugar a la pelota en Barcelona

Cada vez son más habituales los carteles que prohíben jugar a la pelota en las calles y plazas de Barcelona. Y cada vez se ve a más niños pegados al móvil y a la consola que haciendo ejercicio.

No sólo está prohibido por los carteles. También está penado en la ordenanza del civismo, en el capítulo Uso inadecuado del espacio público para juegos, en el que se especifica que jugar al balón puede estar sancionado con una multa de 750 euros, según relata El Periódico.

El teniente de alcalde de la ciudad, Jaume Asens, ha señalado que pretenden acabar con esta prohibición y que prevalga "un principio de tolerancia", según el citado periódico. Por eso, trabajan en una nueva ordenanza en la que señala que "la actuación de la Guardia Urbana sería siempre el último recurso".

En la redacción de la propuesta se ha tenido en cuenta la participación de todas las partes: representantes de la infancia y la Guardia Urbana. "La idea es que la policía pueda sancionar, pero por desobediencia, no por jugar. Que la sanción se base en la desobediencia, si advierten a alguien de que está molestando y no cesa en su actividad, y no en el propio juego", ha dicho el edil. Pretenden así también descentralizar la norma y que cada distrito decida sobre sus espacios.

QUERRÁS VER: En Barcelona un 40% de los alquileres son ilegales