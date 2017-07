El agradecimiento de un enfermo que ha emocionado a Dani Rovira

Dani Rovira ha compartido en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que ha recibido de un hombre con una enfermedad rara, que ha querido agradecer al actor su papel en una de sus películas.

"Gracias Dani por el mimo que has tenido interpretando 100 metros", iniciaba el hombre su texto.

"Hace un año y medio me diagnosticaron una enfermedad rara, espondiloartropatía periférica crónica y pasé de hacer deporte a no poder moverme de la cama. Durante este tiempo se me han pasado muchas cosas por la cabeza, casi todas negativas, casi todas de acabar con esto", explicaba en el mensaje.

"Ayer vi tu película y me he sentido reflejado en tantas cosas: en la gente con la que contabas y te da la espalda, en la gente con la que no y no se separa de ti. Gracias Dani por hacerme ver un pellizquito de luz entre tanta sombra. Un abrazo para ti y para todo el equipo", sentenciaba.

Rovira ha decidido compartir este bonito texto en su cuenta de Instagram con otra sentida reflexión: "Cuando un mensaje le da sentido a todo nuestro trabajo".

Cuando un mensaje le da sentido a todo nuestro trabajo. #rendirsenoesunaopción Una publicación compartida de @danirovira el 30 de Jul de 2017 a la(s) 11:52 PDT

La película a la que el hombre hace referencia es 100 metros, en la que Dani Rovira interpreta a Ramón, un hombre de 30 años al que diagnostican esclerosis múltiple y al que le dicen que no va a poder a volver a andar. Para demostrarse a sí mismo que puede luchar contra la adversidad decide apuntarse a una de las competiciones deportivas más duras del momento.

En estos momentos, Rovira se encuentra inmerso en el rodaje de Superlópez, la nueva película de Javier Ruiz Caldera con guión de Borja Cobeaga y Diego San José, escritores de Ocho apellidos Vascos y directores de la segunda película española de Netflix, Fe de etarras.

