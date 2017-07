El aplaudido tuit que define en tres palabras lo que sucede en Twitter

Un tuitero, @FlangeDoozer, ha publicado un escueto tuit resumiendo, en tres palabras, lo que a su juicio sucede en Twitter:

El mensaje, que tiene más de 3.100 retuits y cerca de 4.800 me gusta, utiliza la estética del mítico anuncio de BMW del "¿Te gusta conducir?".

El mensaje de @FlangeDoozer ha provocado un curioso debate sobre si es o no cierto que la red social sirve, sobretodo, para discutir:

- ¿Discurrir?

- CUTIR, IMBÉCIL! — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 29 de julio de 2017

Discutir es sinónimo de debatir, a mí si me gusta, es más me apasiona debatir o discutir con buenos modales y argumentos. De todo se aprende — Nieves García (@neuschela) 29 de julio de 2017

No me gusta discutir, panda de tarados!!

LO QUE OCURRE ES QUE TWITTER ESTÁ LLENO DE GENTE A LA QUE LE GUSTA LLEVARME LA CONTRARIA!! pic.twitter.com/tLBzWicqRG — 🐁La Rata Infecta🐁 (@LaRataInfecta) 30 de julio de 2017

Estás asumiendo que en Twitter sólo queremos discutir? Insinuas que tenemos un problema? Estás llamando a millones de personas tarados?EH?!? — Twit Terrorist (@Twit_terrorist) 29 de julio de 2017

Jamás insinuaria eso, lo afirmo sin más ! — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 29 de julio de 2017

ENORME 😂😂😂😂 — El Formalito (@Formalito_soy) 29 de julio de 2017

Discutir paqué? Es mejor insultar desgrasiao! 😆 — rik (@rikmadrid) 29 de julio de 2017

¿Por qué lo preguntas? ¿Eh? ¿Sabes que has dejado fuera de tu pregunta a l@s q no saben discutir? ¡Me has ofendido con tu pregunta! (🤦🏻‍♀️) — Alicia M. Sanchis (@alicia_sanchis) 29 de julio de 2017

PFFFFJAJAJAJA GRANDE! — Presidente Ralph (@ofdachurch) 30 de julio de 2017

😂😂😂😂😂😂😂¡¡¡siii!!!!, no siempre. A lo mejor no. 😂😂😂😂😂😂😂 — Alsajano (@alsajano) 29 de julio de 2017

Discursar ... Debatir .... Discutir es una palabra mas discutible o problemática, ¿o, no? — Quizás Sí Quizás No (@SiQuizas) 30 de julio de 2017

Tweeter es el psicólogo del S XXI — Cria cuervos (@Criacuervos218) 29 de julio de 2017