Pedro Casares: “En esta nueva etapa del PSOE van a volver muchos votantes de Podemos”

En el año 2000 José María Aznar lograba la mayoría absoluta. Pedro Casares tenía 17 años y decidió en ese momento afiliarse a las Juventudes Socialistas para canalizar su descontento. Lo que no sabía entonces es que acabaría en la primera línea política.

Casares (Santander, 1983) es hoy el miembro más joven de la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez. Desde el pasado congreso del partido, forma parte del núcleo duro del 'sanchismo' y ocupa la Secretaría de Transportes e Infraestructuras. A medio camino entre Madrid y su ciudad natal, donde es el portavoz socialista en el ayuntamiento.

Las políticas de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero le marcaron, pero hoy no está muy de acuerdo con lo que dicen los expresidentes. Tiene claro que es el momento de un partido más participativo, moderno, transparente. Lo que no ve tan nítidamente, en cambio, es que se den ahora las condiciones para una moción de censura exitosa contra Mariano Rajoy.

Han pasado algo más de dos meses desde que ganara Pedro Sánchez las primarias. ¿Cómo es el partido ahora? ¿Qué ha cambiado?

Se ha abierto una etapa de mucha ilusión y hemos visto cómo los afiliados se han convertido en militantes, han recuperado la participación y el orgullo de decir que forman parte del PSOE. Se nota el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez y las encuestas dicen que hemos recuperado la credibilidad y que somos el referente de la izquierda. Nos hemos posicionado como una alternativa clara al PP.

Durante toda la campaña, Sánchez dijo que quería un PSOE de izquierdas y más autónomo. ¿Lo es hoy más que hace dos meses cuando estaba la gestora liderada por Javier Fernández?

El PSOE tenía la obligación de ser el referente de la izquierda política del país para construir una mayoría social que haga frente a las políticas del PP. Y algo que es fundamental, que los ciudadanos te perciban como un referente de izquierdas y un PSOE al que volver a votar. Eso lo hemos conseguido.

Es el miembro más joven de la Ejecutiva. ¿Por qué parece que es más atractivo para los jóvenes votar a Podemos que al PSOE?

La sociedad española ha cambiado y las formas de participación también. Hay partidos que han surgido en un contexto de crisis económica. La desconfianza que surgió hacia la clase política hizo que partidos como Podemos tuvieran un importante resultado electoral. Pero tal como llegaron, también muchos jóvenes se dan cuenta de que hay partidos que son nuevos pero son más vieja política que algunos tradicionales. Los jóvenes están viendo que este PSOE es un partido del que fiarse y en el que sentirse reconocido. Sánchez forma parte de una nueva generación, es capaz de conectar con esos jóvenes.

Sánchez ya se ha presentado a dos elecciones generales y ha obtenido los peores resultados. ¿Por qué sí creen que puede ganar ahora?

Sánchez se enfrentó a las elecciones en un contexto de fraccionamiento político y con dos nuevas formaciones políticas. A pesar de eso, sí conseguimos ser el primer partido de la izquierda cuando todo el mundo decía que iba a haber sorpasso. Ahora le toca un nuevo paso, que en la anterior etapa no tenía. Hoy todos los militantes de PSOE están detrás de su secretario general, elegido por primarias. Eso le da una fuerza enorme. Y el Pedro Sánchez de hoy no es el de 2014, ha crecido como persona y político.

Pedro Sánchez no es el de 2014, ha crecido como persona y político

Las aguas parecían calmadas, pero este fin de semana hemos visto en el congreso del PSOE-A un choque de las dos visiones del partido en el tema del modelo territorial.

Lo que hemos visto en el congreso de Andalucía es el resultado de que hay dos visiones de la política, incluso dos modelos de partido. Somos el mismo partido pero hay formas de gestionarlo y dirigirlo. Pero eso ya lo hemos resuelto en las primarias, donde la mayoría de militantes ha optado por un PSOE más participativo, moderno y democrático. Un PSOE a la vanguardia, coherente y reconocible. ¿Qué ocurre? Hay muchas reticencias internas al cambio, a ese modelo más transparente y abierto. Algunas las hemos visto este fin de semana. Al final, con el tiempo todo el mundo acabará entendiendo que el futuro del PSOE pasa por esta nueva etapa. Las primarias han llegado para quedarse, no hay vuelta atrás.

¿Y qué es la España plurinacional?

En el 39 congreso hemos aprobado nuestra hoja de ruta para los próximos años. La España plurinacional es lo que se conoce también como la nación de naciones, lo hemos aprobado por amplísima mayoría. Al final es reconocer la diversidad de todos los territorios de España, dar un paso más en la España de las autonomías. España tiene que caminar a ese modelo federal, reconociendo la pluralidad de las distintas comunidades, con una única soberanía, la del pueblo español, que nadie pone en cuestión. Pero tenemos que reconocer las distintas realidades que tiene España.

Y diría algo más, en alusión a ese congreso federal. A veces estamos en debates que no son reales, si tengo que escoger entre la España plurinacional, la lealtad al PSOE o la lealtad a Andalucía. No es el debate real. A Andalucía, siempre que le ha ido bien al PSOE y a España, le ha ido bien. Es la misma lealtad. Cuanto mejor le vaya al PSOE, mejor le va a ir a España y Andalucía. Por tanto, si le va bien al PSOE y al secretario general, Pedro Sánchez, le va a ir bien a España y Andalucía.

Si le va bien al PSOE y a Sánchez, le va a ir bien a Andalucía

Hablando de la España plurinacional, ¿Cantabria es una nación?

Es una comunidad autónoma y estamos orgullosos de ese modelo federal. Tenemos un sentimiento profundamente cántabro y profundamente español. Esa es la nación de naciones, la realidad plural de nuestro país. Somos conscientes de que hay realidades distintas en comunidades como el País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana, con una sensibilidades distintas pero que que quieren seguir viviendo juntos.

¿Cree que, a pesar de las derrota en las primarias, Susana Díaz no ha enterrado el hacha de guerra? ¿La advertencia que hizo este domingo es desleal con Sánchez?

Lo que tenemos que entender todos es que después de las primarias y el proceso democrático tenemos que estar detrás del secretario general y ser leales. Si alguien no entiende esto, es que no ha entendido nada de lo que ha pasado en este país e igual podría empezar a explicarse por qué ha perdido unas primarias. Ahí está la grandeza del PSOE y en lo que estoy seguro que está la mayor parte de militantes del PSOE. También, por cierto, la mayor parte de militantes de Andalucía, que quieren a Díaz como secretaria general del PSOE-A y a Sánchez del PSOE. A partir de ahí, tenemos que caminar juntos. Si le va bien al PSOE, le va a ir bien al PSOE de Andalucía. Vamos a intentar todas las vías de colaboración.

Hablando de colaboración, en la Ejecutiva de Sánchez no hay ningún susanista.

La Ejecutiva de Sánchez es un equipo de trabajo. Al final, las personas concretas somos poco importantes. Lo importante es que estamos todos detrás de las resoluciones del congreso, que creemos en el proyecto y caminamos juntos.

Sánchez prometió intentar desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa y en el discurso del congreso dijo que buscaría una mayoría alternativa parlamentaria. ¿Tendremos en septiembre una moción de censura?

El PSOE tiene dos prioridades. Una es ganar las próximas elecciones generales, aspirar a ser el primer partido. Pero luego también hay que gestionar el presente, la actividad parlamentaria, y tener interlocución con todos los partidos para construir mayorías alternativas, que pongan fin a la reforma laboral, los recortes, la ley mordaza... En esto nos van a encontrar todos los partidos, desde Podemos a Ciudadanos. A partir de ahí, si se tiene que presentar una moción, es para que sea una que tenga posibilidades de llegar a buen puerto. Es fundamental no frustrar las expectativas de cambio de la gente. Hay que ser serio y riguroso. Si en el futuro se dan las condiciones para presentarla, el PSOE será responsable. Y Sánchez ha pedido la dimisión del presidente después de ver cómo ha tenido que ir a declarar como testigo.

Si se presenta una moción, es para que tenga posibilidades de llegar a buen puerto

¿Pero de verdad cree que va a dimitir Rajoy?

Pues debería, pero creo que si algo ha demostrado Rajoy, es que tiene muy poco respeto a los españoles y a las instituciones.

¿Tendremos a Rajoy hasta 2020?

Sinceramente, no lo sé. No sé si a lo largo de la legislatura se darán las condiciones para presentar una moción o si tiene en su mente adelantar las elecciones. Pero el PSOE está trabajando desde ya en construir una mayoría alternativa de progreso.

¿Cómo está la relación con Podemos a día de hoy?

Las relaciones han sido muy complicadas. Hay que tener en cuenta que si Sánchez no es presidente es porque Iglesias no quiso. Si fuese un político que piensa en los españoles, tiene que estar arrepintiéndose. Si fuera Pablo Iglesias, me arrepentiría de aquello, estaba perjudicando a la gente que necesita un cambio, a la gente honrada y trabajadora. A partir de ahí, el PSOE tiene que tener capacidad de dialogar con todos. Aunque no nos gustan muchas cosas que vimos de los dirigentes de Podemos, sabemos que muchos de los que han votado a Podemos son votantes socialistas y tenemos que volver a reenganchar a esas miles de personas. Estoy seguro de que en en esta nueva etapa del PSOE van a volver.

Y adentrándonos en su área en la Ejecutiva de Transportes. Acabamos de vivir huelgas de taxis en Madrid y Barcelona. Ahora se adentran nuevos modelos como Uber y Cabify. ¿Son compatibles?

Las distintas formas en el sector del transporte público han ido evolucionando y han surgido empresas al amparo de las nuevas tecnologías. Tenemos que adaptarnos a la realidad pero en igualdad de condiciones. Es cierto, y es una realidad que uno puede compartir con el sector del taxi, que existe la sensación de que no compiten en el mismo escenario normativo. El sector del taxi tiene que adaptarse a los cambios y los nuevos competidores tienen que saber que lo deben hacer en igualdad de condiciones. Y que cada usuario escoja finalmente lo que quiere.

¿Es usuario de Uber o Cabify?

Hemos llegado aquí en taxi, pero también he utilizado los servicios de los otros.

Ahora los españoles estamos pagando la fiesta de las constructoras y las empresas de las autopistas de peaje

Todos los españoles estamos pagando el rescate de las autopistas de peaje....

Aquí hemos sufrido el gran engaño del Partido Popular. Hoy sabemos que esto nos puede costar probablemente entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Esto se hizo a sabiendas de que no iban a tener el tráfico ni la demanda que se puso en el papel. Ahora los españoles tenemos que pagar la fiesta de constructoras y grandes empresas que tienen la concesión.

¿Los estibadores son unos privilegiados?

En este momento, hay que hacer una reflexión. Lo que hemos visto estos meses, como cualquier trabajador, es que defienden sus derechos laborales. A partir de ahí, es cierto que estamos viviendo un tiempo de cambio en el que el sector de la estiba tiene que adaptarse a una nueva realidad impuesta desde Bruselas. Pero uno tiene que ser sensible con los momentos de cambio. El sector de la estiba tiene que ser más eficiente y que reduzca los costes en los puertos. Tengo una receta, que todos los pasos que se den sean dialogados y pactados. El mejor acuerdo será el que surja entre los trabajadores y la patronal de la estiba.

En el PSOE de Cantabria tienen nuevo secretario general. Pablo Zuloaga ganó las primarias recientemente a Eva Díaz Tezanos. ¿Qué le parece?

Creo que el PSOE de Cantabria tiene el mejor secretario general que podía tener este momento. Es una persona capacitada, comprometida. Muy trabajador y va a liderar un tiempo nuevo. Era bueno el cambio.

¿Pero no ha sido una injerencia de Ferraz para desplazar a Díaz Tezanos?

No. Lo que hemos vivido es la voluntad de los militantes del PSOE de Cantabria. Sánchez está siendo muy respetuoso con los procesos de primarias regionales.

¿Cree que Miguel Ángel Revilla podría adelantar las elecciones?

No, estoy seguro de que no va a adelantar las elecciones. Lo que tenemos que hacer es garantizar la estabilidad de las instituciones. El pacto de gobierno entre el PSOE y el PRC está dando buenos resultados.