Torturada, violada y asesinada: el brutal crimen de honor que conmociona a Reino Unido

Se llamaba Celine Dookhran y tenía sólo 20 años. Era una joven británica, musulmana y de origen indio que ha sido secuestrada, violada y asesinada en un supuesto crimen de honor tras iniciar una relación amorosa con un musulmán árabe, según indican algunos medios británicos. La localizaron el pasado 19 de julio con el cuello cortado en la nevera de una casa del oeste de Londres en la que no vivía nadie. Dos hombres han sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio.

La joven había nacido en la localidad de Wandsworth y residía en Londres. Utilizaba las redes sociales para dar consejos de maquillaje y hacer publicaciones sobre su religión. Según el fiscal del caso, la relación que tenía con un joven musulmán árabe fue la razón para asesinarla. En su comunidad la relación no estaba bien vista y se lo habían advertido. Por eso, dos hombres entraron un día en su casa con pasamontañas y pistolas eléctricas y la secuestraron a ella y a su compañera de piso.

UPDATE: Two men appear at court following murder of a woman in Kingston https://t.co/n0tTMUE5RD pic.twitter.com/p9KFmwU0vR