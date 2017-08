Ángel María Villar y su hijo Gorka salen de prisión

🔴 IMAGEN | El expresidente de la RFEF Ángel María Villar y su hijo salen de prisión tras pagar la fianza https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/h2xeRLU80B — 24h (@24h_tve) 1 de agosto de 2017

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y su hijo Gorka han salido este martes 2 de agosto de la prisión de Soto del Real (Madrid), después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretase el lunes 31 de julio la libertad provisional de ambos. Villar ha tenido que pagar en metálico 300.000 euros y su hijo, 150.000, la misma cantidad que se le ha solicitado a Juan Padrón, hasta ahora el vicepresidente de la RFEF.

Al salir de prisión, Villar ha mostrado su agradecimiento a "todas aquellas personas" que han confiado "privada y públicamente" en él y ha agradecido también la "defensa privada y pública" tanto a su persona como de su hijo, Gorka Villar, y del vicepresidente económico de la RFEF Juan Padrón por parte de esas mismas personas, a las que no ha mencionado expresamente.

"También quiero dar las gracias a los presos del Módulo 1 por el cariño y el afecto que han tenido con nosotros. Les deseo que tengan suerte en sus litigios y espero verles en la calle", ha rematado.

DETENIDOS EN LA OPERACIÓN SOULE

Los tres ingresaron en la prisión de Soto del Real el pasado día 20 como responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, según el juez, dentro de las diligencias de la Operación Soule, que investiga, junto a la Fiscalía Anticorrupción, la gestión de personas vinculadas a la Española que podrían haberse beneficiado, a través de distintas empresas, en perjuicio de ésta.

Pedraz también ordenó entonces el ingreso en prisión de Ramón Hernández, secretario general de la Federación Territorial de Tenerife y suspendido provisionalmente por ésta desde hace unos días igual que Padrón, aunque en su caso eludible con fianza de 100.000 euros ya desde aquella fecha.

El juez, en un auto hecho público ayer, estima que los investigados ahora "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa", en la que levantado el secreto de las actuaciones, y que "no existe fundado peligro de fuga".

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Gorka Villar, sale de la prisión, en la tarde de ayer.

Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la suspensión temporal de Villar la semana pasada, mostró ayer su alegría por la salida de prisión de su antecesor, de cuyo equipo formaba parte.

"Yo me alegro mucho. Primero que no tenían que haber entrado y segundo que me parece magnífico que salgan para que puedan defenderse ellos por su cuenta mucho más que estando allí", comentó Larrea al término de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF que aprobó los datos económicos de 2016 y el presupuesto de 2017.