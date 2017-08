El humor de Matt Groening vuelve en Netflix

Homer, Marge, Bart, Lisa y compañía han cumplido ya 28 años, la edad suficiente para que su creador, Matt Groening, se plantee un nuevo proyecto. Netflix, cómo no, se ha adelantado a las demás plataformas para hacerse con lo que parece ser un nuevo pelotazo dentro de la animación para adultos.

Las últimas series propias como F Is for Family y BoJack Horseman, son una clara muestra del interés de la plataforma por el género. Por ello, no podría faltar uno de los referentes del humor para adultos como es Groening, creador de Los Simpson y Futurama. La tercera serie del padre de la familia de Springfield se titulará Disenchantment, se compondrá de 20 capítulos y transcurrirá en un reino medieval.

'Futurama' fue la segunda gran producción de Groening.

Ogros, espíritus, arpías, trolls, morsas, diablillos y otros personajes fantásticos venidos a menos, serán los curiosos habitantes de Dreamland, donde transcurre la historia. Los protagonistas serán Bean, una borracha princesa, acompañada de un elfo y un demonio.

Según el propio Groening, "Disenchantment tratará sobre la vida y la muerte, el amor y el sexo, y sobre cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas, a pesar de lo que te digan los sabios, hechiceros y otros tarados".

A partir de 2018, Netflix lanzará 10 episodios del programa de forma simultánea, bajo la producción ejecutiva de Groening y Josh Weinstein, quienes ya trabajaron juntos durante siete temporadas en la década de 1990. Los actores que doblarán a estos demacrados personajes serán, entre otros, Abbi Jacobson, Eric Andre y los ya veteranos actores de Los Simpson, Maurice LeMarche y Tress MacNeille.

Todo esto cuando el estreno de la temporada 29 de Los Simpson está planeado para octubre. Solo queda saber fecha para el estreno de esta nueva producción y comprobar si de verdad esta comedia ambientada en una decadente Edad Media puede competir con Bender, Fry, Bart o Homer.