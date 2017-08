El tuit sobre los 'spinners' que prueba que al ser humano le falta originalidad

Los spinners se han vuelto virales este último año, ya que se han puesto de moda entre jóvenes y adolescentes y han sacado de quicio a padres y profesores. Pero ya existían antes. Mucho antes. Y nadie, hasta hoy, se había dado cuenta.

Se trata de juguetes giratorios de plástico que han cautivado también a los adultos. La revista Forbes lo describe como un "juguete de oficina que no puede faltar". Supuestamente, estos juguetes sirven para concentrarse y mejorar la memoria. Pero parece que el ser humano ya lo hacía desde mucho antes...

Proof that there are no original ideas anymore pic.twitter.com/7zPxYha7QQ