El 'zasca' de Cristina Pardo al presidente de 'Hazte Oír': "Soy heterosexual y no me siento amordazada"

La periodista Cristina Pardo ha entrevistado este martes en el programa Al Rojo Vivo —de La Sexta— al presidente de la asociación homófoba 'Hazte Oír', Ignacio Arsuaga, con motivo del despegue de una avioneta que recorrerá las costas españolas, de Cádiz a Gerona, con el lema Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos.

Durante su intervención, Arsuaga ha explicado que la ley contra la LGTBIfobia "amordaza a los ciudadanos que no comparten la ideología de género que se va a imponer en la escuela".

En ese momento, Pardo no ha dudado en responder con rotundidad: "Soy heterosexual y no me siento amordazada por la ley, es más, me parece muy bien que todo el mundo tenga los mismos derechos".

La iniciativa de Hazte Oír pretende informar de "los riesgos que implicaría" la aprobación de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y de igualdad social del colectivo LGTBI, registrada en el Congreso de los Diputados por Podemos, y que cuenta con el apoyo de los grupos de la oposición.