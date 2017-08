J.K. Rowling metió la pata con este tuit sobre un niño en silla de ruedas, pero triunfa con su disculpa

J.K. Rowling es una de las grandes "enemigas" de Donald Trump en el medio natural del presidente de Estados Unidos: Twitter. La autora de la saga Harry Potter casi siempre da en el clavo cuando se trata de señalar uno de los defectos o desvaríos del mandatario, pero hasta el mejor escribano echa un borrón. Y Rowling ha tenido que disculparse.

Todo empezó el 28 de julio, cuando Rowling se lanzó en tromba contra Trump tras ver un vídeo en el que parecía que el presidente ignoraba a un niño en silla de ruedas. ¿El error de la escritora? Que escribió antes de ver la toma completa, en la que se ve que Trump dedica mucho tiempo al pequeño, mucho más que a ningún otro de los invitados.

.@Ansel misleading followers.

Found full video, Pres. Trump spent more time with this little boy than with anyone else

CC: @KellyannePolls pic.twitter.com/iItnJsCO2a — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 28 de julio de 2017

La precipitación dejó a Rowling en fuera de juego, pero la escritora no ha tenido problema en reconocerlo y en disculparse con una cadena de tuits:

Re: my tweets about the small boy in a wheelchair whose proferred hand the president appeared to ignore in press footage, multiple /1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

sensitivities around the issue of disabled people being overlooked or ignored onto the images I saw and if that caused any distress /3 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de julio de 2017

"Mis tuits sobre el pequeño en silla de ruedas que fue ignorado por el Presidente, según me han informado algunas fuentes, se basaban en un corte que no mostraba exactamente cuál fue la interacción entre ellos. Mis propios puntos de vista sobre personas discapacitadas siendo ignoradas se impusieron a las imagenes que vi y si eso ha causado ofensa o dolor al pequeño o a su familia, les pido disculpas sin reservas. Estos tuits permanecerán, pero borro los anteriores".

La decisión de J.K. Rowling de pedir disculpas por su equivocación ha hecho que muchos usuarios la aplaudan, como Ashton:

You did something Trump has NEVER done in his life: You publicly admitted you were wrong. And apologized. Because that's who you are. ❤️ — Ashton 👨🏻‍💻 (@ashtonpittman) 31 de julio de 2017

"Has hecho algo que Trump no ha hecho en su vida: has admitido públicamente que estabas equivocada. Y has pedido disculpas. Por eso eres ❤️".

