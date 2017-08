La confesión de su cita en 'First Dates' que dejó a una mujer con esta cara

first dates

First Dates es una caja de sorpresas. El programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro está a punto de cumplir su programa número 400 —va por el 393— en un gran estado de forma.

La última cita que ha llenado la red de comentarios es la protagonizada por Iris y Kevin. Los dos jóvenes alicantinos han llegado al restaurante más famoso de España para encontrar el amor, pero parece que ella ha encontrado un pequeño escollo en la profesión de él.

El encuentro empezó de una forma un poco extraña:

Iris: ¿Cuántos años tienes? Kevin: 23. Iris: ¡Halaaa! Qué joven eres, madre mía. Kevin: ¿Y tú? Iris: 24.

Claro, esto ya dejó algún que otro comentario en Twitter:

-cuantos años tienes?

-23

-que joven, y tu?

-24



El mundo se va a la mierda



#firstdates393 — Don Sergio BeRo (@donsergiobr) 31 de julio de 2017

Pero ahí no queda la cosa. Iris quiso saber a qué se dedicaba Kevin y su respuesta no fue la esperada. Kevin es actor porno y desde la cuenta oficial de First Dates ya avisaban de lo complicado que lo iba a tener él.

A Kevin se le resiste el amor por motivos laborales. ¿Entenderá Iris que Kevin no quiera cambiar? #FirstDates393 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/k8dzXNYyFu — First dates (@firstdates_tv) 31 de julio de 2017

Tras confesarle su profesión, no se lo tomó demasiado bien.

"¿Lograrán entenderse?", se preguntan desde el programa. Pues no. Obviamente no.

Iris no se ve manteniendo una relación seria con un actor porno y Kevin se nos queda sin 2ª cita #FirstDates393 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/ISkAAMYALA — First dates (@firstdates_tv) 31 de julio de 2017

El encuentro entre estos dos jóvenes no ha pasado desapercibido en redes y muchos usuarios han usado la etiqueta #FirstDates393 para comentar y bromear con esta cita tan intensa como fallida.

Le ha dicho que es actor porno y ha flipado... cuando le diga que es cine porno gay ya ni te cuento #FirstDates393 — txumbi (@txumbi1) 31 de julio de 2017

#FirstDates393 bueno que? Ha encontrado alguien ya algún vídeo porno del Kevin?? — Jesuan Sin Miedo (@92JSC) 31 de julio de 2017

Ya casi han venido tantos actores porno como cantantes de Trap. #FirstDates393 — SFerris (@sferrisb) 31 de julio de 2017

#FirstDates393 pero bueno...cuanto mente abierta hay hoy..asi q a todos nos daría igual q nuestra pareja fuese actor o actriz porno...ya... — manel manel (@manell42) 31 de julio de 2017

#FirstDates393 ya tenemos al actor porno que va EXCLUSIVAMENTE a promocionarse y ya van unos cuantos — Barg (@GarciaBarcia) 31 de julio de 2017

Qué mayor satisfacción que trabajar en algo que te satisfaga. (Actor porno) #firstdates393 — La morena del 3º (@lamorenadel3o) 31 de julio de 2017

Os veo muy liberales esta noche.



¿Cuántos tenéis una pareja actor/actriz porno?



Hipócritas. #firstdates393 — Amadeus (@Valandyl) 31 de julio de 2017

Actor porno is the new modelo 😂 #FirstDates393 — lily lemon (@Libla_sea) 31 de julio de 2017

