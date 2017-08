La loca declaración de amor de Cristiano a sí mismo en Instagram desata el cachondeo en redes

Cristiano Ronaldo puede tener problemas con el gol, con su forma física o con el fisco. Pero lo que no tiene DE NINGUNA MANERA son problemas de autoestima.

Este martes, en medio de la polémica por su declaración ante el juez por un supuesto fraude fiscal de casi 15 millones de euros, el futbolista ha publicado en Instagram una imagen y una frase que muestran que se ama. Se ama mucho.

"Lo que molesta a la personas es mi brillo; los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan", ha escrito Cristiano junto a una imagen un tanto psicodélica, en la que se le ve en medio de un pasillo plagado de luces en perspectiva.

El mensaje ha logrado más de un millón de me gusta en apenas una hora. Y cientos de comentarios, tanto en Twitter como en Instagram. Como era de esperar, la mayor parte de ellos se cachondean del auto-amor de Cristiano y de la idea de la lámpara:

His arrogance is pathetic. His comments inside the courtroom were disgusting, to say the least.