Un concursante de Gran Hermano 17 indigna en redes con este tuit sobre la gestación subrogada

El concursante de Gran Hermano 17 Miguel Vilas ha causado indignación en Twitter por un mensaje en el que anunciaba su intención de ser padre recurriendo a la gestación subrogada.

El "ganador moral de GH 17", como él mismo se presenta, parece no saber que la gestación subrogada no está regulada en España y que la práctica genera un amplio debate. Por eso, en su mensaje incluye una lista de requisitos que la mujer que le sirva de vientre de alquiler debe cumplir:

Quiero ser padre! Busco chica joven,alta y con estudios para gestación subrogada! Si estás interesada manda email a contacto@miguelvilas.es — Miguel Vilas (@MiguelGH_17) 31 de julio de 2017

Como era de esperar, su tuit ha generado una oleada de indignación en Twitter. Entre quienes le han contestado está la usuaria Perra de Satán. Su respuesta es tan hilarante como ácida y se ha convertido en viral:

A ver si me sale trabajo, que mal no me vendría. pic.twitter.com/aNjvFkqWYo — Perra de Satán (@perradesatan) 1 de agosto de 2017

"Te alquilo mi coño", dice el asunto del correo. Y el texto no tiene desperdicio: "Un curriculum de cinco páginas tengo, sin exagerar. Bueno, también te quería decir que estoy gorda. Y además mis padres también, así que supongo que hay algo genético de tendencia al sobrepeso en mi familia y me gustaría que lo supieras, porque como veo que en la tuya hay tendencia a las gilipolleces, probablemente la gordura te importe mogollón y no quiero engañarte. Ya me cuentas".

La de Perra de Satán ha sido quizás la respuesta más inteligente al desafortunado mensaje de Vilas, pero no ha sido la única:

Mejor que se calle. Solamente. — Miguel Lizondo 🇪🇺 (@mlizondo) 1 de agosto de 2017

Claro que si guapo, xq todo el mundo sabe que Twitter es el mejor sitio para buscar una madre. Y q no le falten estudios, que eso se hereda — Chúpate esa Flanders (@toni_kno) 31 de julio de 2017

Pero tú te piensas que estás comprando una barra de pan o qué cojones te pasa — Textis (@quehacestia) 1 de agosto de 2017