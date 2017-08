Un tuitero bromista engaña a varios miembros del Gobierno de Trump haciéndose pasar por otros

Un bromista británico, conocido en Twitter como EMAIL PRANKSTER @SINON_REBORN (el bromista del email), se ha hecho pasar por varios miembros del Gobierno de Donald Trump por correo electrónico. Y lo ha hecho tan bien que otros altos cargos han picado, según la CNN.

Primero engañó al destituido jefe de Comunicaciones de Trump, Anthony Scaramucci, haciéndole creer que era el embajador de EEUU en Rusia, Jon Huntsman Jr., y lió al propio Huntsman para que pensara que era el hijo del magnate, Eric Trump. Incluso logró que Eric pensara que era su hermano, Donald Jr.

An excerpt of what I emailed to @Scaramucci whilst playing the part of Jon Huntsman Jr. Apparently this didn't seem out of the ordinary?! 😂🤡 pic.twitter.com/6INHJi3KCD — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

El loco extracto que dirigió a Huntsman y que pasó como algo normal reza así:

Personalmente, me desharía de tonto y requetetonto, los hijos de Trump. Verles posar con varias partes de animales que han matado es la mayor muestra de que necesitan compensar unos testículos infradesarrollados. Aunque se cayeran a un barril de tetas, saldrían chupándose el pulgar el uno al otro. En mi humilde opinión. Anthony.

Después fingió ser Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU, y consiguió que el consejero de Seguridad Tom Bossert le respondiera desde su correo personal, según la CNN.

También ha logrado engañar Scaramucci escribiéndole como si fuera Reince Priebus, exjefe de gabinete de Trump con el que el italoamericano mantiene una guerra abierta, y le ha arrancado respuestas agresivas, convencido de que hablaba con el Priebus real.

El bromista, como Priebus, acusó a Scaramucci de ser "asombrosamente hipócrita", ya que "en ningún momento has actuado de forma elegante". El exjefe de Comunicaciones replicó: "Tú sabes lo que hiciste. Todos lo sabemos. Incluso hoy. Pero, desde luego, estábamos preparados. Un Hombre se disculparía".

I think what I said to @Scaramucci when I was playing the part of @Reince was actually quite an accurate summary of his behaviour pic.twitter.com/9dPyNwYvUX — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 31 de julio de 2017

El intercambio de acusaciones continuó en la contestación del bromista: "¡No puedo creer que cuestiones mis principios éticos! Alguien conocido como Mooch (gorrón en inglés), que ni siquiera es capaz de pasar una semana en la Casa Blanca sin sembrar el caos a su paso. No tengo nada de qué disculparme".

Scaramucci contestó: "Lee a Shakespeare. Othelo, sobre todo. Ahí estás tú. Mi familia está perfectamente, por cierto, y seguirá prosperando. Sé lo que hiciste. No habrá más respuestas".

Reince (me) giving @Scaramucci something to think about. He never replied haha pic.twitter.com/hutjACmogR — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

El bromista ha revelado irónicamente que se fijó como objetivo a Scaramucci porque ha sufrido problemas mentales toda su vida "y él parece pensar que la esquizofrenia paranoide es algo digno de menosprecio", en referencia a sus insultos a Priebus.

I targeted @Scaramucci as i've suffered from mental health problems all my life, and he seems to think paranoid schizophrenia is a put down — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

La Casa Blanca ha confirmado el engaño y asegura que lo está investigando. "Nos tomamos todo lo relacionado con la red muy seriamente", ha asegurado a la CNN la secretaria de prensa Sarah Huckabee.

El bromista se ha burlado del tema, asegurando que no volverá a gastarles una broma porque ya ha probado lo que quería: "Sólo soy un tío con un iPhone, necesitáis mejorar la seguridad online".

White House - FYI I won't be pranking you any longer, point made. I'm just a dude with a iPhone, you need to tighten up IT policy. love x x — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 1 de agosto de 2017

El bromista, que se describe como un "anarquista perezoso" en su perfil de Twitter, se ha defendido ante la CNN asegurando que su intención era "humorística", no malintencionada. "No voy detrás de las llaves de la caja ni nada por el estilo", asegura.

Su identidad en Twitter, Sinon_Reborn, es una referencia al espía de La Eneida que engaña a los troyanos para que metan el caballo lleno de griegos en su ciudad.