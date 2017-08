Una joven se mete un martillo en la boca y es la nueva sensación de internet

Una chica de 14 años llamada Kaley se ha convertido en todo un fenómeno viral en los últimos días. Medios como Buzzfeed o Indy100 han dedicado noticias a contar la hazaña de esta joven de Louisiana (Estados Unidos).

No sabemos si es muy fan de la versión estadounidense de Bricomanía —y de su adictiva sintonía— o simplemente se aburría porque era verano y claro, con algo hay que entretenerse.

Esta es la criatura que publicó el tuit hace unos días con un martillo en la boca y con la frase: "Cómo decirle a tu madre que tienes un martillo en la boca".

Un consejo Kaley, no se lo digas.

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0 — kaley 🔨 (@guillctine) 26 de julio de 2017

"Mi madre ha escondido la caja de herramientas", aseguró Kaley a Buzzfeed. Y con razón.

Esta imagen, como no podía ser de otra manera, ha dado la vuelta a internet y la red se ha llenado de montajes y de bromas con la cara de Kaley.

(Thor de pequeño)

(Cultura blanca)

how and why in the hell https://t.co/LZqNXoNSmh — 2D (@alexisgpratt) 26 de julio de 2017

(Cómo y por qué en el infierno)

oh no sweetie what is you doin https://t.co/Y0Cywox7wJ — jenna (@sadstarks) 26 de julio de 2017

(Oh no cariño, pero qué está haciendo)

u cant,,, because u got a hammer stuck in ur mouth https://t.co/Lwxzp3mSqn — elise (@coconutkink) 28 de julio de 2017

(No puedes porque tienes un martillo en la boca)