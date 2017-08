¿Cuánta gente cabe en un coche? El loco vídeo viral con el que vas a alucinar

Cuando estés haciendo malabarismos para meter en tu coche todo el equipaje que llevas a las vacaciones o traes de vuelta, mira este vídeo. Es el que te demostrará que tienes mucho más espacio del que crees.

Todo empieza con un pequeño alcance en carretera. Un Honda Civic colisiona con el coche detenido delante de él. En lugar de bajarse a dar el parte, empieza la escapada. Primero el copiloto, luego el conductor... y después la muchedumbre.

Porque, ¿cuánta gente cabe en un cinco puertas?

How many people can you fit in a Honda Civic? pic.twitter.com/xy9HivLtiH