El 'troleo' a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca por llevar una chaqueta del color del croma de la TV

"Esto es lo que pasa cuando llevas verde en la televisión", advierte el humorista Jesse McLaren en su cuenta de Twitter. Este aviso va acompañado de un vídeo en el que ha troleado a la nueva portavoz de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee por llevar la chaqueta del color del croma de la televisión.

En el vídeo se puede ver a Huckabee hablando en un micrófono, pero el humorista ha utilizado el verde de su chaqueta para proyectar todo tipo de imágenes. Desde el vestido azul o blanco que creó polémica hace unos meses hasta imágenes de Titanic. El vídeo tiene ya más de 95.000 RT y 212.000 'me gusta'.

Why you never wear GREEN on TV🤗 pic.twitter.com/IsC8TuE3Ei