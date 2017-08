'In a Heartbeat', el corto de amor gay entre dos niños que enamora al mundo

Amor, da igual de quién o por qué venga. Puro amor. Ese parece ser el mensaje que dos estudiantes de animación del del Ringling College of Art and Design en Florida (EEUU), Beth David —animadora e ilustradora de Cincinatti, Ohio, EEUU— y Esteban Bravo —animador de México —, han querido lanzar al mundo con su cortometraje In a heartbeat (que se traduciría como En un latido).

Este tierno vídeo ha logrado en sus primeras 48 horas en YouTube seis milones de visualizaciones. No es su primer ni su único logro: los autores pidieron recaudar 3.000 euros para el proyecto a través de un crowdfounding... y se encontraron con nada menos que 14.000 (unos 11.800 euros).

El corto dura poco más de cuatro minutos y muestra cómo un niño llamado Sherwin se enamora completamente de su compañero Jonathan, y de cómo su corazón se lanza (literalmente) a por él, sin que pueda controlarlo. Todo ello, sin diálogos: las imágenes son más que suficientes. El proyecto comenzó a gestarse a finales de 2015 y ha tardado año y medio en salir a la luz, aunque con una respuesta más que positiva por parte del público y de la crítica, ya que ha sido seleccionado en una veintena de festivales.

Junto al cortomeraje, Bravo y David han lanzado dos carteles que recrean los de dos películas románticas: Brokeback Mountain y Bajo la misma estrella.

