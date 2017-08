La actriz Melani Olivares se desnuda en Instagram para celebrar sus "nuevas curvas"

La actriz Melani Olivares dio a luz hace tres meses a su tercer hijo y ha compartido en Instagram un desnudo para mostrar los efectos de la maternidad sobre su cuerpo.

"A tres meses de dar a luz... sin prisa pero sin pausa... todo a su tiempo... me gustan mis nuevas curvas. #ENFORMAMIFORMA", dice Olivares en el texto que acompaña a la imagen.

A tres meses de dar a luz...sin prisa pero sin pausa... todo a su tiempo...me gustan mis nuevas curvas...#ENFORMAMIFORMA @womenshealthesp #sinfiltros Una publicación compartida de @melaniolivares el 2 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Su publicación ha conseguido varios miles de me gusta en sólo unas horas y ha generado muchos comentarios. La mayoría de sus seguidores aplaude su filosofía y que haya mostrado la realidad:

Olé! No todas las famosas son tan estupendas y naturales como tú. Estás impresionante. Vivan las curvas!!! elisarodrigueztorres

Wow... que cuerpazo. Vivan las curvas. Un beso Melani. fernando_fresnillo

Maravilloso, no solo la imagen sino el significado de la misma. Orgullosa de ti misma, de tus formas y tus procesos. Así es como debería ser y no una sociedad de espejos y reflejos utópicos e irreales. Grande falare_74

Bravaaaaa!!!! Preciosa!! Me encantas tú y tu naturalidad para todo. Un besazo desde Alicante michelhen55

Di que sí , la que es guapa , es guapa en todos los estados carloslopezblazquez

Estas preciosa, no todas las mujeres tenemos que ser huesudas, así somos muchas mujeres, haces muy bien en mostrarte tal y como estas, maravillosa gemarudo

Estas genial!!!! Pero a mí me gusta más que tu físico,tu forma de ser, eres un encanto. guadalquivir17malena

Pues estás como una mujer con su feminidad y curvas estupenda y natural mencantas tu tu forma de ser de actuar ..nunca cambies ...ahora las redes se encenderán con tu desnudo que les den viva la naturaleza y naturalidad !!!!! Besos desde Manresa - Barcelona natalia3772