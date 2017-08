'Los Simpsons' rechazaron que Donald Trump pusiera voz a su personaje

Ni los más ricos lo pueden tener todo: según acaba de desvelar el productor de Los Simpsons en una entrevista concedida durante la pasada feria Comic-Con -celebrada en julio pasado en San Diego-, el presidente de los EEUU, Donald Trump, solicitó en su día poner voz a su personaje en la serie, pero se llevó calabazas. Un no como una catedral, vaya.

Al Jean, según informa el portal The Wrap, se quedó un poco cortado cuando el entrevistador le consultó si había tenido que negarse ante alguna petición para poner voz de los incontables famosos que han pasado por la serie de la familia amarilla, pero finalmente, confesó: "Digamos que es el presidente de los Estados Unidos", dijo al fin.

Trump ha hecho ya varios cameos en Los Simpsons, pero nunca ha sido él quien ha locutado las frases que le marcaba el guión, como sí ha sido el caso de otros rostros conocidos. Y no tiene nada que ver con que sea un político, eh: primeros ministros como el británico Tony Blair y alcaldes como el ex de Nueva York, Rudolph Giuliani han tenido su papel y su voz propia en capítulos pasados. Hasta otros grandes empresarios, como el mediático Rupert Murdoch, han hecho lo propio. Pero Trump no tiene permiso.

UNA LARGA RELACIÓN

La conexión Simpsons-Trump no es nueva, aunque sea menos intensa de lo que al popularmente conocido como hombre naranja le gustaría. La serie predijo la victoria de la presidencia de Trump hace 16 años, en 2000, en un episodio en el que Lisa ocupaba el despacho oval (ojalá).

Hace tres meses, la serie dedicó también un especial a Trump al cumplirse 100 días de su llegada al poder. Lo que queda claro es que con el republicano en el poder de la mayor potencia del mundo, a los guionistas les queda mucho material por explotarle, sea o no con su voz.