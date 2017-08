Un equipo logra eliminar una enfermedad hereditaria en embriones

La ciencia está más cerca de "eliminar" las enfermedades gracias a la edición genética. Este miércoles se ha anunciado que un grupo internacional de científicos ha logrado corregir con éxito, por primera vez, una enfermedad hereditaria en embriones humanos. La clave está en la técnica CRISPR de edición genética, según ha publicado este miércoles la revista Nature.

Los investigadores, de Estados Unidos, Corea del Sur y China, se han centrado en la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del corazón que provoca la muerte súbita en bebés, niños y deportistas. Este equipo halló que la principal causa de esta dolencia es una replicación errónea del gen MYBPC3, así que han utilizado la técnica de corta-pega genético para eliminarla. Directamente.

El avance aporta una nueva vía, más segura y eficaz que otras anteriores, para editar el ADN en la línea germinal humana (óvulos, esperma y embriones en sus etapas iniciales), por lo que las modificaciones se transmiten a las siguientes generaciones.

